المرزوقي: ما يحدث للسوريين وصمة عارعلى جبين العرب

قال"د.محمد المنصف المرزوقي" الرئيس التونسي السابق إن ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين كل عربي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي دخل مرحلة الفوضى المطلقة.

وأضاف "المرزوقي" خلال مؤتمر صحفي عقد بتونس اليوم (الجمع)ة حول وضع اللاجئين السوريين أنه طلب من الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" فتح الباب لاستقبال ألف عائلة سورية كمرحلة أولى، على أن تستقبل العدد نفسه كمرحلة ثانية في وقت لاحق.

ووضع الرئيس التونسي السابق جل الزعماء العرب أمام مسؤوليتهم تجاه ما يحدث لللاجئين السوريين،مؤكدا أنه لا يمكن الصمت على ذلك.

وختم المنصف "المرزوقي" كلمته بأنه يجب الدول العربية استقبال اللاجئين السوريين وتخفيف الحمل على دول الجوار السوري.

وقد خلف الصراع في سوريا نحو 16 مليون شخص،نصفهم تقريبا من الأطفال، في حاجة إلى مساعدات أساسي ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتعليم.