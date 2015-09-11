القره داغي: النصر له ضوابط ومحددات لايكفي الإيمان لتحقيقه

قال "د.على القره داغي" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماءالمسلمين إن الله سبحانه وتعالى خلق للكون سننا ربانية تحكم المؤمنين والكافرين ولا يمكن تجاوزها ولا عدم التقيد بها.

وأضاف القره داغي خلال لقائه على الجزيرة مباشر عبر نافذة "ساعة صباح" أن النصر له ضوابط ومحددات ولا يكفي الإيمان لتحصيله ولكن لابد من العوامل المادية والأخذ بالأسباب الكاملة.

وأشار "د.القره داغي" إلى أن سورة الفجر توضح أسباب النصر وهلاك الظالمين بأنه لابد من تحقيق سنن الكون قبل تحقيق النصر وهلاك المجرمين.

وأكد على أننا نتفقد اليوم سنن الله عز وجل فهل امتنا قوية ومتحدة ، مشيرا إلى أن معظم المسلمين اليوم ابتعدوا عن منهج الكون، فنحون مستخلفون في هذا الكون لإداراته كما لا يحق لنا أن نستعجل إجابة الله للدعاء فلابد من نصره في جل أقوالنا وأفعالنا، قال تعالى"ولينصرن الله من ينصره".

وأكد الأمين العام لعلماء المسلمين أنه يجب على المؤمن الاطمئنان لتحقيق موعود الله ولا يشك في تحقيق نصر الله لعباده مشيرا إلى أن الإيمان والصبر والتقوي والالتزام بسنن الله الربانية والتوحد وإعداد القوة هي طريق تحقيق النصر.

فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم "فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله" فحين تعتمد على الله إضافة إلى الاعتماد على اسباب النصر فإن الله يكون معه.