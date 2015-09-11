القرضاوي: هناك من يحافظ على استمرار النظام السوري

الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العلمى لعلماء المسلمين

قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن هناك من يحافظ على استمرار النظام السوري لقتل الأبرياء , مضيفا أن العشرات من الصهاينة فرضوا سيطرتهم على أكثر من مليار و700 مليون مسلم , مشيرا إلى أنهم بعد 49 سنة من مؤتمرهم الأول عام 1897 نفذوا خططهم وأعلنوا دولتهم وتمادوا في غيهم وجريمتهم نظرا لعدم تماسك الأمة الإسلامية .

وأضاف القرضاوي خلال كلمته في ندوة بعنوان "لا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى" أن العلماء تحدثوا كثيرا عن واجبها تجاه القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية ولم تسترد القدس والمسجد الأقصى , مشيرا إلى أن ما يجب أن يسعوا له هو حث المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله للقدرة على استرداد الحقوق المسلوبة والوقوف في وجه العدو الصهيوني

وأشار إلى أن الأمة الإسلامية تقاتل بعضها بعضا من اجل مصالح زائلة وليس لديه العزيمة للقتال من أجل استرداد الأقصى , لافتا إلى أنه يجب على الامة الاسلامية أن تعيد بوصلة عقائدها الاخلاقية وتوحد كياناتها على كلمة سواء لتحقيق النصر.

دعا القرضاوى الأمة الإسلامية للتكاتف للدفاع عن المظلومين في الأرض عامة وبدول الربيع العربي وفلسطين خاصة .