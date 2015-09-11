الأهلي والزمالك يتشبثان بالصدارة لخوض نهائي فرعوني

يتصدر فريق الأهلي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط (أرشيفية)

يسعى قطبا كرة القدم المصرية الأهلي حامل اللقب والزمالك إلى التشبث بالصدارة في ختام الدور ربع النهائي (دور المجموعات) لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك في افق حلمهما خوض نهائي فرعوني.

ويتصدر الأهلي -الذي كان أول فريق مصري يتوج بلقب المسابقة الموسم الماضي- المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام النجم الساحلي التونسي بطل عام 2006، بينما يتصدر نادي الزمالك المجموعة الثانية بفارق المواجهات المباشرة أمام اورلاندو بيرتس.

ويلتقي لوبار الكونغولي مع ضيفه النادي الرياضي الصفاقسي غدا الأحد في مباراة هامشية.

ويستضيف الأهلي نظيره الملعب المالي اليوم السبت، ويستضيف النجم الساحلي مواطنه الترجي صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى، بينما يواجه الزمالك ورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي غدا الاحد.

وأكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي أنه يسعى إلى انهاء دور المجموعات في الصدارة لتأكيد نتائجه الجيدة في المسابقة وليس لتفادي مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في دور الأربعة بحسب تحليلات بعض النقاد.

وقال مبروك "نرغب في التغلب على الملعب المالي هذا الأسبوع وصدارة المجموعة، وبعد ذلك التركيز على الفريق الذي سنواجه في نصف النهائي".

واضاف "لا يجب الاستهانة بفريق الملعب المالي كونه الوحيد الذي لم ننجح في الفوز عليه في دور المجموعات" في إشارة إلى تعادلهما سلبا ذهابا في باماكو. وتابع "نريد الاحتفاظ بلقب المسابقة ومن أجل ذلك يجب أن نكون مستعدين لمواجهة أي فريق في دور الأربعة".

وفي المجموعة الثانية، يكفي الزمالك التعادل لضمان الصدارة كونه عاد بفوز غال من جوهانسبورغ على أورلاندو بيرتس 2-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتاج الفريق الجنوب افريقي إلى الفوز بأكثر من هدف لانتزاع الصدارة وهو ما سيسعى اليه بحسب مدربه لاعب الوسط الدولي السابق إريك تينكلر معولا على سجله خارج القواعد.

وقال تينكلر "لم نخسر في 5 مباريات خارج قواعدنا في المسابقة هذا الموسم، وخوض ذهاب دور الأربعة خارج قواعدنا سيمنحنا دفعة معنوية أمام أي فريق سنواجهه في هذا الدور".

وحقق أورلاندو باريس 3 انتصارات متتالية منذ خسارته أمام الزمالك، وسيحاول مواصلة صحوته، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي لإزاحة بطل مصر عن الصدارة.