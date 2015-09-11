الأمم المتحدة تقر رفع علم فلسطين على مقراتها

مقر الأمم المتحدة ـ أرشيف

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويت أغلبية الاعضاء رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وهي المرة الاولى التي تقر فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة.

وصوت لصالح مشروع القرار مئة وتسع عشرة دولة، فيما اعترضت عليه ثمانِي دول بينها الولايات المتحدة وإسرائي ، وتحفظت خمس وأربعون دولة بينها بريطانيا.



وذكر نص مشروع القرار أن "الجمعية العامة تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتضع في اعتبارها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق المتساوية للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها".



وأشار إلى أن "دولة فلسطين أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012".



وأوضح أنه "قد تقرر رفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، ولها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة" مطالبا "الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال الدورة السبعين للجمعية العامة وخلال عشرين يوما من اعتماد هذا القرار".