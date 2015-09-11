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الأسهم الأوربية تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو

11/9/2015

بورصة فرانكفورت – رويترز

يتجه مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يوليو الماضي،ب رغم انخفاضه في مستهل تعاملات  اليوم مع نزول سهم شركة "أكتليون" السويسرية للأدوية.

وانخفض "مؤشر يوروفرست 300"  بنسبة 0.2% ليصل إلى 1411.63 نقطة.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر  في تعاملات اليوم سهم شركة أكتليون إذ هبط 3.5 %.  

وأعلنت  "أكتليون" أنها دخلت في محادثات مع شركة "زد.إس فارما" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية.

وأكدت الشركتان في بيان لهما على إجراء محادثات أولية، لكنه لم يتضمن ذكرا محددا إذا ما كانت تلك النقاشات تتعلق بصفقة استحواذ شركة "أكتليون" على الشركة الأمريكية.

وأفادت شركة " زد.إس فارما" أن المحادثات "تتعلق بصفقة استراتيجية محتملة"، بينما قالت أكتيليون إنها "خلت من أي التزام من كلا الطرفين".

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في أحدث تعاملات اليوم بنسبة  0.2 % ، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.3% وداكس الألماني 0.6%.

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