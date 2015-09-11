إطلاق نار في ديار بكر وضربات جوية مع تصاعد العنف بجنوب تركيا

الجيش التركى ( أرشيف )

قتل نادلا وإصابة ثلاثة من الشرطة التركية إثر إطلاق مسلحون أكراد النار على مطعم يرتاده أفراد الشرطة في

كبرى مدن جنوب شرق تركيا اليوم الجمعة , وتشهد المنطقة المضطربة أسوأ موجة عنف منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقصفت طائرات تركية أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق لليلة الخامسة على التوالي فيما اتهم زعيم حزب تركي معارض موالى للأكراد قوات الأمن باتباع سياسة القتل المتعمد في بلدة الجزيرة.

صرح مسؤول تركي اليوم الجمعة إن حظر التجول المستمر منذ ثمانية أيام في الجزيرة سيرفع صباح غد (السبت), رغم انفجار قنبلة استهدف قوات الأمن .

واستأنفت الحكومة الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني قبل شهرين ردا على ما وصفته بالتصعيد الشديد للهجمات على قوات الأمن وإطلاق النار في المراكز الحضرية.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أروغان بالقتال حتى يتم القضاء على جميع "الإرهابيين".

وقال صلاح الدين دمر داش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في كلمة ألقاها أثناء اجتماع حزبي "لو استمرت هذه الحرب مئة عام أخرى فسيظل حزب العمال الكردستاني موجودا وسيظل الجيش التركي موجودا".

وأشار دمرداش إن القوات الخاصة التي تعمل بناء على أوامر حاكم الإقليم تطلق النار على من يجازف بالخروج إلى الشارع. وتابع "يحكم على الأكراد بالإعدام."

وتصنف أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية, وبدأ الحزب تمردا عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

وإلى الجنوب جاء قرار رفع حظر التجول في الجزيرة على الرغم من استمرار التوتر في البلدة التي يقطنها 100 ألف نسمة مع اصابة خمسة من قوات الأمن في انفجار قنبلة اليوم الجمعة.

وتواجه السلطات ضغطا متزايدا للسماح بدخول البلدة والسماح بإجراء تحقيقات في مزاعم الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل أجهزة الأمن.

ويقول ساسة موالون للأكراد إن 21 مدنيا قتلوا وتصاعدت حدة أزمة إنسانية إذ ظلت الجثث في العراء وانحسرت إمدادات الغذاء والماء.

وذكر وزير الداخلية التركي أمس الخميس أن مدنيا قتل في الجزيرة وأن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين. ومنع عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي من دخول البلدة أمس.

وطالب نيلز مويزنيكس مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي بدخول مراقبين لتقييم الوضع على الفور بينما قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها تشعر بالقلق العميق من تأثير حظر التجول.

وفرضت السلطات التركية أيضا حظر تجول أثناء الليل في بلدة يوكسيكوفا القريبة من الحدود مع إيران الليلة الماضية بسبب ما وصفته بتصاعد نشاط المسلحين هناك.