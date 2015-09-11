أمير دولة قطر يعين سفراء للعراق والإمارات وبولندا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر

أصدر أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" القرار الأميري رقم /43/ لسنة 2015 بتعيين السيد" زايد سعيد راشد الكميت الخيارين" سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية العراق.

وأصدر أمير دولة قطر القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2015 بتعيين السيد "هادي ناصر منصور خليل الهاجر"ي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة .

كما أصدر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" القرار الأميري رقم /45/ لسنة 2015 بتعيين السيد أحمد سيف سيف خلف المعضادي" سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بولندا.

وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.