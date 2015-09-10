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واشنطن تفرض عقوبات على أربعة مسؤولين بـ"حماس"

10/9/2015

رويترز: واشنطن تفرض عقوبات على 4 شخصيات تابعة لحركة حماس

قالت وكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت (الخميس) عقوبات على أربعة مسؤولين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وممولين لها وشركة مقرها السعودية يديرها أحدهم لتقديم تمويل مالي للحركة. 

ومن بين من ذكرت وزارة الخزانة أسماءهم صالح العاروري عضو المكتب السياسي للحركة الذي قالت إنه مسؤول عن تحويلات الأموال لحماس وماهر صلاح وهو ممول للحركة مقيم بالسعودية ورجل يحمل الجنسيتين الأردنية والبريطانية قالت الوزارة إنه يرأس اللجنة المالية لحماس في السعودية ،  إضافة إلى ابو عبيدة خيري حافظ الأغا وهو سعودي ومحمد رضا محمد انورعوض وهو مصري. 

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة أسياف الدولية القابضة للتجارة والاستثمار ومقرها في السعودية التي قالت إن أبو عبيدة خيري حافظ الأغا  يديرها واستخدمها لتمويل حماس.

 

 

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