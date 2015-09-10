موقعة نارية مبكرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

موقعة نارية مبكرة بين برشلونة واتلتيكو مدريد

تشهد المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم موقعة نارية بين برشلونة حامل اللقب، ومضيفه أتلتيكو مدريد بطل 2014 اللذين لم يخسرا أية نقطة حتى الآن.

وبرغم تحقيقهما 6 نقاط كاملة من مباراتين، إلا أن الفريقين لم يكشرا بعد عن أنيابهما، ففاز برشلونة على أرض أتلتيك بلباو 1-صفر عندما أهدر نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء، ثم تخطى ملقة على أرضه بهدف متأخر من مدافعه البلجيكي توماس فرمايلن.

أما أتلتيكو مدريد، فتخطى لاس بالماس 1-صفر افتتاحا بهدف مهاجمه الفذ الفرنسي انطوان غريزمان، ثم سحق أشبيلية في أرضه 3-صفر بفضل كوكي وغابي والكولومبي جاكسون مارتينيز.

ويخوض برشلونة اللقاء محروما من بعض لاعبيه وخصوصا الدفاعيين، يتقدمهم الحارس التشيلي كلاوديو برافو المصاب في ساقه اليسرى وقلب الدفاع الموقوف جيرار بيكيه والظهير المصاب البرازيلي داني الفيش.

وأصيب برافو خلال تمارين الاثنين، واضطر إلى الخروج من أرضية الملعب، وهو يعرج بحسب ما كشفت الصحافة الكاتالونية.

وفي ظل غياب برافو، سيتولى الألماني مارك-اندريه تر شتيغن مهمة الدفاع عن عرين النادي الكاتالوني المتوج بثلاثة الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعول برشلونة بطل أوروبا على ميسي كالعادة، وذلك بعد إدراكه الشباك مؤخرا في مباراتي منتخب الأرجنتين وديا، علما بأنه هز شباك اتلتيكو مدريد 19 مرة في الدوري و4 مرات في مسابقة الكأس.

وتعود خسارة برشلونة الأخيرة على أرض اتلتيكو مدريد في الدوري الى موسم 2009-2010، علما بأنه حقق أكبر فوز على ملعب "فيسنتي كالديرون" في موسم 2006-2007 بنتيجة 6-صفر وآنذاك سجل ميسي هدفين.

وواجه الأرجنتيني دييغو سيميوني برشلونة في 13 مباراة كمدرب، ففاز مرة واحدة وتعادل خمس مرات، وخسر 7.

وفي زيارة معاكسة من مدريد إلى برشلونة، يحل ريال مدريد وصيف الموسم الماضي على إسبانيول، بعد تعادله افتتاحا أمام مضيفه سبورتينغ خيخون من دون أهداف ثم سحقه ريال بيتيس بخماسة نظيفة.

ويفتتح اشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي في آخر موسمين المرحلة على أرض ليفانتي، بعد بداية مخيبة شهدت تعادله على أرض ملقة سلبا ثم سقوطه الكبير أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية.

ويخوض الفريق الأندلسي، الذي يستعد لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، من دون مدافعه الفرنسي عادل رامي المصاب بتمزق عضلي في فخذه الأيسر ستبعده عن الملاعب نحو ستة أسابيع.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ريال بيتيس مع ريال سوسييداد، والأحد غرناطة مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع خيتافي، وتختتم المرحلة الاثنين بمواجهة رايو فايكانو مع ديبورتيفو لاكورونيا.