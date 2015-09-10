ليبيا ..ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها "البنزين"

"جلوبال بترول برايس": ليبيا ثاني أرخص دولة يباع فيها البنزين

حلت ليبيا في المركز الثاني كأرخص دولة يباع فيها البنزين , حيث يباع بـ 0.14 دولار للتر الواحد, وذلك بعد فنزويلا التي جاءت في المركز الأول والتي يبلغ سعر البيع فيها بـ 0.02 دولار فقط, حسب تصنيف موقع "جلوبال بترول برايس".

وأضاف الموقع في تصنيفه, الصادر (الخميس), أن المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة , يبلغ سعر بيع البنزين بها بـ0,16 دولار, ثم الكويت بـ0,21 دولار, فالجزائر في المرتبة الخامسة بـ0,22 دولار للتر الواحد.

وأشار هذا الترتيب الذي أصدره موقع "جلوبال بترول برايس", المتخصص في رصد أسعار النفط إلى أن دولة قطر حلّت في المرتبة السادسة بسعر 0,26 دولار, ثم البحرين بـ0,27 دولار, وبعدها تركمانستان بـ0,28 دولار, ثم عمان تاسعة بـ0,30, فإيران في المرتبة العاشرة بـ0,33 دولار.

وفيما يخص سعر الديزل, فقد تصدرت فنزويلا هذه القائمة أيضا وحلت السعودية ثانية على قائمة الأرخص بـ0,07 دولار, ثم ليبيا بـ010 دولار, فالجزائر في المركز الرابع 0,13, بينما كانت مصر في المركز السادس بـ0,22 دولار.

يذكر أن هونغ كونغ احتلت مركز الصدارة في ما يخصّ أغلى الدول التي يباع فيها البنزين, إذ يصل فيها إلى 1,90 دولار, وتلتها النرويج وهولندا بسعر 1,79 دولار.. بينما حلّت المغرب في المراتب الوسطى داخل الترتيب العالمي بسعر 1,08 دولار, وحلّت تونس في المراتب الخمسين الأولى بين الأرخص بسعر 0,80 دولار, مسبوقة بمصر التي يصل فيها سعر البنزين إلى 0,78.