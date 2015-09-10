البث الحي
منوعات

لجنة الانتخابات بمصر تقبل أرواق "عز " وتمنحه رمز السفينة

10/9/2015

أحمد عز

رغم كل محاولات منعه من العودة للبرلمان إلا أنه استطاع اليوم أن يتقدم بأوراق ترشحه حيث قبلت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية أوراق ترشح المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطي المنحل.

وحصل عز على رمز السفينة لخوض الانتخابات عن دائرة السادات. 

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية إن قبول أوراق "عز" جاء عقب تقديم كافة الأوراق المطلوبة. 

وكان الدكتور محمد حمودة محامي عز قد تقدم بأوراق ترشحه وكيلا عنه إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة شبين الكوم صباح اليوم الخميس. 

وكان عز يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان 2010 وكان الصديق المقرب من جمال مبارك ،ويعتبر إصراره علي تزوير انتخابات 2010 من أهم أسباب ثوة يناير .

وتم إعفاؤه من منصبه في الحزب الوطني في الايام الأولى للثورة ، والقت قوات الأمن القبض عليه بعد تنحي مبارك ، وتمت محاكمته في عدة اتهامات ، وفي النهاية تمت تبرئته كباقي رموز نظام مبارك .

وقد ارسل مقربون من نظام السيسي ومنهم الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل عدة رسائل لعز تنصحه بعدم الترشح للبرلمان بعد خروجه من السجن لعدم استفزاز الناس .

الا انه اصر علي الترشح .

 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)