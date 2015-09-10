لجنة الانتخابات بمصر تقبل أرواق "عز " وتمنحه رمز السفينة

أحمد عز

رغم كل محاولات منعه من العودة للبرلمان إلا أنه استطاع اليوم أن يتقدم بأوراق ترشحه حيث قبلت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية أوراق ترشح المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطي المنحل.

وحصل عز على رمز السفينة لخوض الانتخابات عن دائرة السادات.

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية إن قبول أوراق "عز" جاء عقب تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

وكان الدكتور محمد حمودة محامي عز قد تقدم بأوراق ترشحه وكيلا عنه إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة شبين الكوم صباح اليوم الخميس.

وكان عز يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان 2010 وكان الصديق المقرب من جمال مبارك ،ويعتبر إصراره علي تزوير انتخابات 2010 من أهم أسباب ثوة يناير .

وتم إعفاؤه من منصبه في الحزب الوطني في الايام الأولى للثورة ، والقت قوات الأمن القبض عليه بعد تنحي مبارك ، وتمت محاكمته في عدة اتهامات ، وفي النهاية تمت تبرئته كباقي رموز نظام مبارك .

وقد ارسل مقربون من نظام السيسي ومنهم الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل عدة رسائل لعز تنصحه بعدم الترشح للبرلمان بعد خروجه من السجن لعدم استفزاز الناس .

الا انه اصر علي الترشح .