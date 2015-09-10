قلق غربي بعد تقارير عن نشر طائرات روسية بسوريا

كيري ولا فرورف يتحدثان حول الوضع السوري (غيتي-أرشيف)

أعرب البيت الأبيض عن "قلق بالغ" إزاء تقارير تفيد بأن روسيا ربما نشرت جنوداً وطائرات عسكرية في سوريا.

كما عبر الأمين العام لحلف الناتو، يـِنسْ ستولتي نبرغ، عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن تدخل عسكري روسي متزايد في سوريا.

في غضون ذلك، أشار وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إلى أن بلاده يمكنها تــَقـبُّـل بقاء الأسد في السلطة لفترة ما، خلال المرحلة الانتقالية إذا كان من شأن ذلك أن يساعد على حل الأزمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

من جهة أخرى، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن 94 من جنود النظام السوري قـُتلوا في معارك بمطار دير الزور العسكري شرقي البلاد.

وأضاف تنظيم الدولة أن مقاتليه تمكّنوا من السيطرة على كتيبة الصواريخ، وعلى ما يُعرف بالمبنى الأبيض في المطار العسكري.

في شأن آخر، أحكم مقاتلو جبهة النصرة سيطرتهم على مطار أبو الظهور العسكري شرقي سراقب بريف إدلب شمالي البلاد.

جاء ذلك بعد اشتباكات استمرت 3 أيام متتالية مع جيش النظام قـُتل خلالها العديد من جنوده وأسر نحو 75 حسبما قالت جبهة النصرة.