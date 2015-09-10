البث الحي
منوعات

عيادة متنقلة تنقذ حياة المرضى فى ريف إدلب

10/9/2015

تألفت العيادة الطبية المتنقلة فى جبل الزاوية بريف إدلب من  عدد من الأطباء  وعربة أسعاف لخدمة مرضى القرى النائية والتى لا يستطيع سكانها الوصول للمستشفيات, والتى لا توجد بها مراكز طبية .

 ويتحدث أحد أفراد القافلة الطبية عن أنها تقدم نداءا لأهالى المنطقة التى تذهب إليها فى المسجد, للحضور للعيادة المكونة من أخصائي أطفال وأخصائى أسنان وصيدلانى لإجراء الفحص الطبى والكشف على المريض وصرف الدواء المناسب.

 وتحرص العيادة على أن تترد على القرى كل 15 يوما لمتابعة مرضى السكرى والأمراض المزمنة الأخرى.

 وبسبب الوضع الأمنى المتدهور فى جبل الزاوية قامت العيادة الطبية المتنقلة بنقل مقرها إلى أماكن أكثر أمنا .

 وطالب أعضاء العيادة  السلطات التركية بتسهيل الإجراءت الأمنية لدخول مرضى القلب للعلاج داخل المستشفيات التركية  لعدم قدرتهم على توفير مركز لعلاج من يعانى من أمراض القلب نظرا لاحتياجه لأموال ضخمة وكادر طبي متخصص .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)