عيادة متنقلة تنقذ حياة المرضى فى ريف إدلب

تألفت العيادة الطبية المتنقلة فى جبل الزاوية بريف إدلب من عدد من الأطباء وعربة أسعاف لخدمة مرضى القرى النائية والتى لا يستطيع سكانها الوصول للمستشفيات, والتى لا توجد بها مراكز طبية .

ويتحدث أحد أفراد القافلة الطبية عن أنها تقدم نداءا لأهالى المنطقة التى تذهب إليها فى المسجد, للحضور للعيادة المكونة من أخصائي أطفال وأخصائى أسنان وصيدلانى لإجراء الفحص الطبى والكشف على المريض وصرف الدواء المناسب.

وتحرص العيادة على أن تترد على القرى كل 15 يوما لمتابعة مرضى السكرى والأمراض المزمنة الأخرى.

وبسبب الوضع الأمنى المتدهور فى جبل الزاوية قامت العيادة الطبية المتنقلة بنقل مقرها إلى أماكن أكثر أمنا .

وطالب أعضاء العيادة السلطات التركية بتسهيل الإجراءت الأمنية لدخول مرضى القلب للعلاج داخل المستشفيات التركية لعدم قدرتهم على توفير مركز لعلاج من يعانى من أمراض القلب نظرا لاحتياجه لأموال ضخمة وكادر طبي متخصص .