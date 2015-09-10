رويترز: 800 جندي مصري في عمليات "التحالف" باليمن

قوات برية مصرية

قالت وكالة رويترز إن مصادر أمنية خاصة أبلغتها بوصول 800 جندي مصري من القوات البرية للمشاركة في عمليات التحالف العربي باليمن.

واشارت المصادر إلى أن تلك القوات وصلت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي ،وانهم انضموا الي قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة عسكريا وماليا من ايران .

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن أربع وحدات يتراوح حجم كل منها بين 150 و200 جندي بالإضافة إلى دبابات وناقلات جنود وصلت إلى اليمن في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

وعلق مصدر عسكري مصري قائلا "أرسلنا هذه القوات في إطار دور مصر المتميز في هذا التحالف.. التحالف يقاتل من أجل الدول العربية الشقيقة.. إن استشهاد أي جندي مصري سيكون شرفا وسيعتبر استشهادا من أجل (إنقاذ) أبرياء

وهؤلاء جزء من قوة تستعد في نهاية الأمر لمهاجمة العاصمة التي سيطر عليها الحوثيون بداية العام الجاري .

وكان التحالف العربي قد كثف غاراته ضد مواقع الحوثيين باليمن بعد قصف صاروخي من قبل الحوثيين لمخزن اسلحة تابع للتحالف راح ضحيته العشرات من الجنود الاماراتيين والسعوديين واليمنيين .

وقد حققت قوات التحالف مكاسب كبرى في مواجهة الحوثيين وحلفائهم في الجيش اليمني الموالي للرئيس المخلوع على عد الله صالح . وقدم التحالف إسنادا لمقاتلين يمنيين ليسيطروا على جزء كبير من الجنوب اليمني. ويضع هؤلاء نصب أعينهم السيطرة على العاصمة صنعاء