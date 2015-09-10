العودة :تنظيم الدولة عبثي وأكبر اخطاء الإخوان الترشح للرئاسة

الدكتور سلمان العودة

اعتبر الداعية والمفكر الاسلامي الدكتور سلمان العودة أن اكبر خطر وخطأ وقع فيه الإخوان المسلمين في مصر هو ترشحهم للرئاسة ،وقال "اعرف شباب من الإخوان كانوا يقولون ان الترشح للرئاسة انتحار "

وقال العودة في حواره مع الجزيرة مباشر "ولكن الإخوان فصيل اساسي في المجتمع والاسلاميون عنصر رئيسي من عناصر المجتمعات العربية والاسلامية ولا يمكن استئصالهم او القضاء عليهم اطلاقا "

وهاجم النظام السوري وحمله المسئولية عن كل الجرائم والدماء التي سالت فوق الاراضي السورية

واتهم العودة ايران بإطالة أمد الحرب في سوريا بتدخلها العسكري المباشر في الازمة السورية .

وقال "لولا تدخل إيران لكانت الازمة قد انتهت منذ وقت طويل" .

وعن صورة الطفل السوري ايلان كردي قال العودة أننا تأثرنا كثيرا بهذه الصورة لأننا رأيناها ولكن هناك المئات من المآسي الأخرى التي لم نشاهدها .

واضاف "اول ما قلته حينما شاهدت صورة ايلان " انه شاهد على العصر "

وعن التقارب السني الشيعي قلل العودة من هذا الأمر وقال لا فائدة من هذه الفكرة التي نشأت في طهران في الاساس ،واتهم العودة طهران بممارسة دور توسعي طائفي غير مسبوق في المنطقة

وهاجم العودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وقال انه مشروع عبثي غير قابل للبقاء ومحكوم عليه بالفشل وارجع ذلك الي ان الفكر الذي يحمله التنظيم الذي وصفه بأنه فكر مليء بالغلو والتشدد والعنف .

وارجع العودة السبب في انضمام البعض الي تنظيم الدولة إلى الاحباط الذي سيطر على اهل السنة في العراق حينما حرموهم من حقوقهم فلجأوا الي اشياء هم غير راضون عنها .

وشدد العودة علي ان الحل مع عنف تنظيم الدولة لا يجب أن يكون حلا أمنيا ولكن بتغيير الظروف التي يعيشها اهالي العراق وسوريا وباقي الدول .

وعن تشويه حركات المقاومة الاسلامية في الاعلام قال العودة هذه مصيبة لان حركات المقاومة اذا لم تنفع الانظمة فلن تضرها وقال "اذا كانت هذه الانظمة لديها مشروع سلام مع الصهاينة فعليها ان تستخدم المقاومة مورقة ضغط "