الصين تهبط بأسهم أوروبا .. و"نيكي" بالمنطقة الحمراء

تراجعت الأسهم الأوروبية (الخميس) مقتفية أثر الخسائر الحادة في وول ستريت وأسواق آسيا ، بعدما أشارت أحدث البيانات الصينية إلى أن الانكماش لا يزال يمثل خطرا كبيرا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفضت الشركات المصنعة في الصين الأسعار بأسرع وتيرة في 6 سنوات في أغسطس/آب مع هبوط أسعار السلع وتراجع الطلب.

وهبط مؤشر أسعار المنتجين 5.9 بالمئة في أغسطس/آب مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، ومواصلاً الانخفاض للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 لأكبر الأسهم الأوروبية 1.1 بالمئة إلى 1419.63 نقطة بعدما صعد 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، ومؤشر داكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة عند الفتح.

وفي السياق ذاته، تراجعت الأسهم اليابانية بعدما أدى انخفاض مفاجئ في طلبيات الآلات في يوليو/ تموز إلى زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد مما دفع المستثمرين لجني الأرباح عقب يوم من تحقيق السوق لأكبر مكاسب في قرابة سبع سنوات.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 2.5% ليغلق عند 18299.62 نقطة ليبدد نحو ثلث قفزة بلغت 7.7% أمس الأربعاء، وكانت مكاسب، أمس الأربعاء، أكبر صعود للمؤشر في جلسة واحدة منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

جاء التراجع بعدما أظهرت بيانات تراجع طلبيات الآلات اليابانية على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز، ما عزز المخاوف من أن ضعف استثمار الشركات قد يقوض التعافي من الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني من العام.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9% ليصل إلى 1479.52 نقطة، ونزل المؤشر جيه.بي.إكس نيكي-400 بنسبة 2% لينهي اليوم عند 13282.27 نقطة.