البرلمان الأوروبي يقراقتراحات المفوضية حول أزمة اللاجئين

البرلمان الأوروبى _ (أ ف ب )

اقر البرلمان الأوروبي الخميس الاجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتحسين توزيع استقبال اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه انشاء آلية توزيع دائمة.

ودعا النواب أيضا إلى عقد مؤتمر دولي يجمع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا عربية في محاولة لإنهاء أخطر أزمة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وصوت هؤلاء لصالح اقتراحات يونكر باستقبال 160 ألف طاب لجوء سيتم نقلهم من اليونان والمجر وإيطاليا، بالإضافة إلى آلية توزيع دائمة وملزمة للتعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل.

وتمت الموافقة على القرار غير الملزم بغالبية 432 صوتا في مقابل 142 رافضا، فيما امتنع 57 عن التصويت.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن أعضاء البرلمان الأوروبي رحبوا بالاقتراح الجديد للنقل الطارئ للمزيد من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان والمجر، بالإضافة إلى آلية التوزيع الدائمة.

وكشف رئيس المفوضية الأوروبية الأربعاء عن مقترحاته في خطاب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث دعا الدول الأعضاء إلى دعم هذه المقترحات قائلا "لقد حان الوقت لأن نتعامل بإنسانية وكرامة مع مسألة اللاجئين".

وفي الوقت نفسه، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في معاهدة دبلن بشأن اللاجئين، والتي يتم بموجبها درس طلبات اللجوء داخل أول بلد وصل إليه اللاجئين.

وقالوا انهم "مستعدون للعمل على مشاريع قوانين لوضع سياسة هجرة ولجوء صلبة للمستقبل".

كما دعوا أيضا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين بهدف وضع استراتيجية دولية مشتركة للمساعدات الإنسانية، على أن يشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية ودولا عربية.