آيفون الجديد يستقطب مستخدمي أندرويد بتوفير نقل البيانات

أعلنت شركة آبل الأمريكية خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) عن طرح أيفون 6 إس، وأيفون 6 إس بلس، للأسواق اعتبار من يوم 25 سبتمبر الحالي.

وأشار عملاق صناعة الهواتف الذكية إلى أن الآيفون الجديد سيأتي بلون إضافي وهو الذهبي الوردي بالإضافة إلى الألوان التقليدية السابقة (الذهبي، الفضي، والرمادي).

وكشفت الشركة عن أن الجهاز الجديد سيأتي بكاميرا خلفية بقوة 12 ميغا بكسل وأمامية بـ 5 ميغا بكسل، مع خاصية 3D touch ومعالج A9، والذي اعتبرته أسرع 70% من الإصدار السابق من الآيفون.

والاصدارات الجديدة التي طرحتها آبل من الآيفون، والآي باد برو والأبل تي في، تشمل تحديثا ملحوظا لأنظمة التشغيل جميعها، بالإضافة لتحديث نظام الأبل واتش – مع التركيز على معالجات أقوى، وسرعات عالية، تمنح المستخدم قدرات غير مسبوقة وتفاعلية أعلى- بحسب أقوال الخبراء.

كما أشار الخبراء إلى أن الجديد في الأمر هو التفاعل المتبادل بين المنتجات بعضها البعض، حيث إنه للمرة الأولى تدعو أبل مستخدمي الأندرويد للتحول لاستخدام الآيفون من خلال تطبيق يمكنهم من نقل بيانتهم من تليفونهم الحالي إليه.

وكشفت الشركة عن Apple TV والذي جاء مع الكثير من التحديثات والتحسينات منها جهاز تحكم جديد يدعم بلوتوث 4.0 كما يحتوي على بعض المستشعرات الذكية ويدوم حتى 3 أشهر من مرة الشحن الواحدة.

كما كشفت عن متجر للتطبيقات لـ Apple TV مع تركيز خاص على استخدامه كمنصة للألعاب والتسلية الرقيمة بالإضافة لإمكانية الاستعانة بخدمات siri.

وقالت الشركة إن Apple TV سيتوفر في سعتين 32 غيغابايت بسعر 149 دولار، و64 غيغابايت بسعر 199 دولار، كما أعلنت آبل أنّ الجهاز الجديد سيبدأ بالتوفر للمستخدمين في أواخر أكتوبر القادم.

وجاء في المؤتمر الكشف عن جهاز ipad pro الجديد وبحجم شاشة 12.9 انش وبأربع سماعات، وللمرة الأولى تطرح الشركة قلم ذكي وكيبورد لاستخدامهم مع الآيباد الجديد.

وأشارت الشركة إلى أن ipad pro سيكون قادراً على تشغيل تطبيقات متزامنة من خلال معالج A9X، اقتصرت في السابق على أجهزة الحاسبات الشخصية فقط.