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آية صوفيا..تحفة اسطنبول المعمارية

10/9/2015

يعتبر مسجد آية صوفيا باسطنبول من أهم التحف الآثارية والمعمارية التاريخية فى الشرق الأوسط، تم بناؤه  على أنقاض كنيسة قديمة للمسيحيين عام 532 ق.م فى عهد الإمبراطور جستنيان.

استخدمت الزخارف العثمانية  فى تشيده وتم تحويله فعلياً إلى مسجد عندما فتح السلطان محمد الفاتح مدينة إسطنبول، والذى قام بدفع مقابل مادى للمسيحيين لأخذ الكنيسة وتحويلها إلى مسجد كبير ليصلى فيه المسلمون.

وفى عام 1935 تحول المسجد لمتحف ومُنع فيه الأذان و إقامة الصلاة  ثم عادت فيه الصلاة وحفظ القرأن مرة أخرى فى جزء من ذلك المتحف الأثينى.

طالب الشعب التركى بعد ذلك بتحويل كل أجزائه إلى مسجد, وحينها قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان: "عندما يملأ المصلون مسجد السلطان أحمد سنقوم بتحويل آية صوفيا لمسجد يقام فيه الصلاة".

وقال بعض الأتراك إن هناك ضغوطاً أوروبية ليبقى مسجد آية صوفيا متحفا لإلتقاء الأديان، ويشار إلى أن آية صوفيا كانت مركزا للأرثوزوكس مثلما كان فى الأندلس مسجد كبير لإلتقاء المسلمين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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