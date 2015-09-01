ويست هام يتعاقد مع سونغ من برشلونة على سبيل الإعارة مجددا

اللاعب وست هام

أعلن ويست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تجديد عقد استعارة لاعب الوسط الكاميروني ألكسنادر سونغ من برشلونة لمدة موسم إضافي.

وقضى سونغ (27 عاما) الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ويست هام, بعدما أخفق في دخول التشكيلة الأساسية لبرشلونة الذي ضمه من أرسنال, مقابل نحو 15مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) في 2012.

وكتب ديفيد غولد رئيس ويست هام على حسابه في تويتر أنه تم تأكيد الصفقة, ووقع ألكسنادر سونغ على عقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مرحبا بعودتك ألكسنادر."

ويشار إلى أن سونغ شارك في 31 مباراة مع ويست هام في الموسم الماضي.