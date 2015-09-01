ميركل تؤكد على وجوب التوزيع العادل للاجئين على دول أوربا

ميركل وماريانو راخوي أكدا على ضرورة حل أوربي لأزمة اللاجئين – الفرنسية

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتهامات بأن ألمانيا تتجاهل قواعد دولية في مسألة اللجوء، وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين: "يتعين علينا ألاّ نتهم بعضنا، ولكن علينا أن نغير شيئا".

وتابعت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي أن الوضع القانوني الحالي يسري بالطبع، ولكن لا يتم تطبيقه بشكل واضح.

ودعا راخوي وميركل المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن، وأشارا إلى أن أوروبا بحاجة لسياسة لجوء مشتركة، واعتبر راخوي أن أزمة الهجرة الحالية تشكل "أكبر تحد لأوروبا" على مدى سنوات مقبلة فيما تواجه القارة تدفقا متزايدا للاجئين.

وقال راخوي إن اسبانيا شهدت على حدودها "مآسي مماثلة لتلك الجارية حاليا في أماكن أخرى، على حدود أخرى للاتحاد الأوروبي"، وأضاف "ما نشهده هناك، يشكل أكبر تحد لأوروبا للسنوات المقبلة".

كما أكدت ميركل على ضرورة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي وفقا لقدرة الدول الأعضاء على استقبالهم في إطار استراتيجية لاحتواء أزمة هجرة لم يسبق لها مثيل في أوروبا، وقالت "بالنسبة لهؤلاء اللاجئين المعرضين للاضطهاد أو الفارين من الحرب يجب أن يكون هناك توزيع عادل في أوروبا وفقا للقوة الاقتصادية والإنتاجية وحجم كل دولة."

وشددت ميركل على ضرورة أن يكون هناك مراكز تسجيل للاجئين في إيطاليا واليونان بصفة خاصة، مع تحديد تصنيف مشترك للمواطن الأمنة وتوفير إمكانات للترحيل، وقالت المستشارة الألمانية: "لابد من مناقشة المعايير اللازمة لتحقيق ذلك".

وأعربت ميركل عن تحفظها مجددا على مدى ضرورة إصدار قانون للهجرة، وقالت: "لدينا حاليا وضع متغير للغاية"، وأشارت إلى أن هناك حاليا عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة وهناك نقص في القوى العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية، وأضافت أن هناك حاليا بالفعل إمكانية للهجرة الشرعية إلى سوق العمل، وأكدت أن الأولوية حاليا تكون لدمج الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا.