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منظمة حقوقية: 2040 قتيلاً بسوريا في أغسطس الماضي

1/9/2015

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته عبر موقعها على الإنترنت، إن الأطفال والنساء يمثلون العدد الأكبر من ضحايا قصف قوات النظام على المدن والبلدات السورية خلال شهر أغسطس الماضي,

 وأنهم يشكلون 40% من مجموع الضحايا المدنيين، ما يؤشر على عشوائية القصف من قبل قوات النظام واستهدافها للمناطق السكنية على نحو مقصود، كما وثقت الشبكة مقتل 95 شخصاً على يد تنظيم الدولة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن حالات اختناق وقعت في صفوف المدنيين جراء قصف تنظيم الدولة الإسلامية مدينة "مارع" في ريف حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة.

وفي الغوطة الشرقية قالت مراسلة الجزيرة إن 5 مدنيين على الأقل قتلوا، جراء غارات لطيران النظام السوري على مدينة عربين , بينهم طفل ورجل مسن، وأصيب آخرون بجروح وصف بعضها بالخطيرة

 من جهة أخرى، قالت الامم المتحدة إن صوراً التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تظهر تدمير معبد "بل" الأثري في مدينة تدمر وسط سوريا.

وتظهر الصور حجم الدمار الذي لحق بالمعبد بعد يومين من إعلان تنظيم الدولة عن تدميره، ويعود تاريخ بناء معبد "بل" إلى أكثر من ألفي سنة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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