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مليشيا الحوثي تحول جامعة تعز إلى ثكنة عسكرية

1/9/2015

أفادت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع على عبدالله صالح  اقتحمت جامعة تعز بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

وقال أحد أفراد المقاومة الشعبية لمراسل الجزيرة مباشر إن رجال المقاومة الشعبية بتعز  تصدوا للحوثيين في منطقة الدحي غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية أن المقاومة الشعبية في تعز تصدت لهجوم مليشيا الحوثي المدعومة بقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي في صفوف الحوثيين .

يذكر أن مدينة تعز تتعرض منذ أمس الأثنين لقصف مدفعي  في محاولة من الحوثيين للسيطرة على مرتفعات الدحي  والكشار التي استخدموها لقصف المدينة سابقا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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