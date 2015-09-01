مسلم روهينغي: سعر شراء المسلم يتراوح بين ألف إلى 4آلاف دولار

قال أحد مسلمي الروهينغيا في مقابلة مع "الجزيرة مباشر" إن هناك سماسرة يشترون أسرا بكاملها منهم، وقص حالة بيع زوجة بأبنائها، مشيراً إلى أن سعر الشخص الواحد تتراوح بين ألف دولار إلى 4 آلاف دولار على حسب قوة أو ضعف جسم الشخص الذي يشتريه.

ويعيش مئات الآلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة -الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- في شمال ولاية راخين، وهم ليسوا في عداد المجموعات الإثنية التي يعترف بها النظام في ميانمار، ولا كثير من سكان البلاد الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم لهم.

وتتعرض أقلية الروهينغيا المسلمة – الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- إلى اضطهاد بشكل دوري من نظام ميانمار والسكان البوذيين.