محتجون لبنانيون يقتحمون وزارة البيئة

اقتحم محتجون مناهضون للحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء مبنى وزارة البيئة بالعاصمة بيروت مطالبين باستقالة الوزير محمد المشنوق بسبب أزمة النفايات، وذلك إثر مظاهرات حاشدة ضد هذه الأزمة وضد الفساد وبعض السياسيين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موظفة في الوزارة طلبت عدم ذكر اسمها، قولها إن الشباب الموجودين في الممر القريب من مكتب الوزير هتفوا "برا، برا، وزير البيئة برا (إرحل)"

وقال لوسيان بورجيلي أحد منظمي حملة "طلعت ريحتكم" المشاركة في التحرك، إن الشباب لن يتركوا الوزارة قبل استقالة الوزير.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن حملتي "طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب"، حثتا جميع الناشطين على التوجه نحو مبنى وزارة البيئة.

ونقلت الوكالة ذاتها عن منسقي حملة "طلعت ريحتكم" تأكيدهم أن بعضا من مناصري الحملة صحفيون تعرضوا للضرب داخل حرم الوزارة ذاتها.

ويوم السبت الماضي شهدت العاصمة اللبنانية مسيرة حاشدة تلبية لدعوة جمعيات أهلية وشبابية للمطالبة بمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وطالب المتظاهرون بحل أزمتي النفايات والكهرباء، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وكانت حملة "طلعت ريحتكم" قد انطلقت نهاية يوليو/تموز الماضي بعد أزمة النفايات التي غزت شوارع بيروت بسبب إقفال مكب رئيسي للنفايات جنوب العاصمة.

وقد رفض الأهالي المقيمون في محيط المكب إعادة فتحه بعد انتهاء عقد شركة "سوكلين" المكلفة بجمع النفايات من دون التوصل إلى إبرام عقد جديد.