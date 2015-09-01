قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين، وتستهدف الصيادين بغزة

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين-صفا

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الاسرائيلي انسحبت من مخيم جنين شمال الضفة الغربية بعد عملية توغل واسعة نفذتها في ساعات الليل اعتقلت خلالها القيادي في حركة حماس والأسير المحرر مجدي أبو الهيجاء كما قامت بهدم منزل عائلته.

وقد شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال و الفلسطينيين الذين تصدوا لها, حيث أصيب جندي إسرائيلي بجراح متوسطة كما احترقت آلية عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجة حارقة عليها.

هذا وقالت مصادر طبية إن عشرة فلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء قنابل مسيلة للدموع، كما أصيب عدد آخر بالرصاص المطاطي.

من جهة أخرى، استهدفت زوارق بحرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين، قبالة شاطئ غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجنود الإسرائيليين هاجموا مراكب الصيادين، وهي في المنطقة المسموح بالصيد فيها قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة بوابل من الرصاص، ما أدى إلى إعطاب أحد مراكب الصيد، ونجاة من كان على متنه من الإصابة بالرصاص، واضطرارهم للهروب إلى شاطئ البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين وإطلاق النار عليهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد قبالة قطاع غزة.