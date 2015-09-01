طبيب طوارئ: قد تتوقف حياة المريض على طريقة إسعافه

ما الخطأ والصواب فيما تقوم به من إسعافات أولية في الحالات المختلفة؟ وما هي مهمة المُسعف؟ ومتى يجب الاستعانة بسيارة الإسعاف، تساؤلات أثارها برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر".

وقال الدكتور تيسير على، رئيس قسم الطوارئ في إحدى مستشفيات الدوحة، إنه قدد تتوقف حياة المريض على طريقة إسعافه، وإنه يجب على المسعف أن يلم بما تحتاجه كل حالة على حدة.

وأضاف أنه لابد أن تحتوى حقيبة المسعف على أشياء أولية مثل شريط لاصق, مقص, شاش وأدوات تساعد على وقف النزيف.

وأشار "رئيس قسم الطوارئ" إلى ضرورة أن يكون المسعف على دراية كامله بجميع الحالات المختلفة.

ولفت إلى أن أول ما يُفترض أن يفعله المسعف عندما يرى حالة إغماء هي التأكد من أن المريض يتنفس أم لا لتحديد طريقة نقله الى المستشفى.

وأوضح "د. تيسير" أنه في حالة توقف نَفَس المريض فعلى المسعف استخدام عملية cpr وهى الضغط 30 مرة على صدر المريض.

وعند إصابة المريض بالجلطة، قال إنه يجب نقله بسيارة الإسعاف لتحديد طريقة التعامل مع الحالة, مشيراً إلى أنه في حالة حادث السيارة يجب عدم تحريك المريض لعدم زيادة الضرر.

وأشار "رئيس قسم الطوارئ" إلى أنه في حالة البتر فعلى الناس تأمين المبتور والاتصال بالإسعاف والحفاظ على الجزء المبتور ومحاولة تهدئة روع المريض.