صعود الذهب مع تراجع الدولار والأسهم

الذهب يصعد (الأوروبية)

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار الأسهم بفعل إشارات جديدة على ضعف الاقتصاد الصيني بالرغم من أن الآمال المتزايدة في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة هذا الشهر على الأرجح, حافظت على بعض المكاسب.

وانكمش نشاط المصانع الصينية في أغسطس آب بوتيرة هي الأسرع في الـ 3 سنوات الأخيرة ، حيث سجلت الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير, هبوطاً كبيراً، ما عزز مخاوف المستثمرين بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 0.6% إلى 1141 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش بعد جلسة هادئة أمس الاثنين.

وأنهى المعدن الأصفر أغسطس آب على ارتفاع بنسبة 3.5% مع تسبب القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني, في مشترياته للأصول الاستثمارية الآمنة رغم أن المعدن النفيس تراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع.

وقد تؤدي الإشارات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرفع معدل الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادمة في 16-17 سبتمبر أيلول إلى تحجيم اتجاه الذهب الصعودي.

وارتفع سعر الذهب الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7% إلى 1140.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر البلاديوم في العقود الفورية 1.1% إلى 592.30 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 1008.80 دولار وارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.65 دولار.