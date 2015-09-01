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حكاية شاب لبناني يرسم على الملابس بـ"العربي"

1/9/2015

لم يعجز الشباب العربي عن نقل الأفكار وممارسة التجارب رغم الصعاب  والمتاعب .

فها هو هشام شاب لبناني عربي مسلم, أسس مشروعاً لرسم الخط العربي على الملابس فقد أعجبته فكرة المشروع الذي رآه في بلد غير بلده لبنان على الرغم من بعده التام من تخصصه الدراسي.

أستخدم هشام الخشب بدلا من الألومنيوم لسهولة استخدامه في المشروع، مشيراً لدور التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" الذى قام بتسويق مشروعه, وذلك بجانب أسرته التي لم تتخل عنه منذ اللحظات الأولى من بداية المشروع.

دخل هشام بمشروعه الذى يعد لدى البعض غريباً، معرض الكتاب في فلسطين ليعرض ويسوق منتجاته للعالم ,ويثبت استنارة الفكر العربي  واختلاف ثقافاته.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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