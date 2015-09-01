جيسون ديناير مدافع سيتي ينضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة

جيسون دينار مدافع مانشستر سيتى

أعلن مانشستر سيتي صاحب البداية الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بموقعه على الإنترنت انتقال مدافعه الشاب جيسون ديناير إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقضى المدافع البلجيكي البالغ -20 عاما – الموسم الماضي على سبيل الإعارة في سيلتيك , مشيرا إلى أنه خاض 29 مباراة كأساسي في الدوري الاسكتلندي وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب بالمسابقة.

وجاء رحيل ديناير بعد تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الأرجنتيني الدولي نيكولاس أوتامندي من بلنسية مقابل نحو 45 مليون يورو (50.7 مليون دولار) وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

ويشارك غلطة سراي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا إلى جانب بنفيكا وأتلتيكو مدريد و أستانة.