البث الحي
منوعات

تهديد طاقم الجزيرة بإطلاق النارعلى الحدود المصرية الفلسطينية

1/9/2015

قال مراسل الجزيرة مباشر  بقطاع غزة محمد وشاح ، إن طاقم الجزيرة أثناء تصويره  استئناف  الجيش المصري عملية مد أنبوب مائي على طول الحدود مع قطاع غزة  فوجئ  بتقدم مدرعة مصرية التي اعتلاها  بعض الجنود  ووجهوا  لأفراد الطاقم  السباب ، إلا اننا واصلنا  التصوير وكنا  على الجانب الفلسطيني.

وأضاف مراسل الجزيرة  أن أحد الجنود وجه  سلاحه نحونا بعد أن قمنا بمواصلة التصوير مما دفعنا الى النزول من أعلى التبة التي كنا عليها حتى نتفادى تلك المدرعة، مشيرا  أنه لم  يحدث  اي اطلاق نار.

وأشار إلى انه تم مغادرة المكان بناءا على طلب من الأمن الفلسطيني   لكي لا يتعرض  طاقم الجزيرة  لأي خطر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)