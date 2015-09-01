تهديد طاقم الجزيرة بإطلاق النارعلى الحدود المصرية الفلسطينية

قال مراسل الجزيرة مباشر بقطاع غزة محمد وشاح ، إن طاقم الجزيرة أثناء تصويره استئناف الجيش المصري عملية مد أنبوب مائي على طول الحدود مع قطاع غزة فوجئ بتقدم مدرعة مصرية التي اعتلاها بعض الجنود ووجهوا لأفراد الطاقم السباب ، إلا اننا واصلنا التصوير وكنا على الجانب الفلسطيني.

وأضاف مراسل الجزيرة أن أحد الجنود وجه سلاحه نحونا بعد أن قمنا بمواصلة التصوير مما دفعنا الى النزول من أعلى التبة التي كنا عليها حتى نتفادى تلك المدرعة، مشيرا أنه لم يحدث اي اطلاق نار.

وأشار إلى انه تم مغادرة المكان بناءا على طلب من الأمن الفلسطيني لكي لا يتعرض طاقم الجزيرة لأي خطر.