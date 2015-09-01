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تطور جديد لـ"يوتيوب" قبل نهاية 2015

1/9/2015
يوتيوب يسعى لإطلاق خدمات جديدة (غيتي)

قالت مصادر إن  القائمين على موقع يوتيوب  سيغيرون الطريقة التي أعتاد المستخدمون عليها في التعامل مع أكبر موقع لمشاركة ملفات الفيديو, حيث أن الموقع يستعد لإطلاق خدمتي اشتراك منفصلتين قبل نهاية عام 2015.

ويطلق على الخدمة الأولى اسم "ميوزك كي"، وقد دخلت المرحلة التجريبية في نوفمبر الماضي، بينما تستهدف الخدمة الثانية التي لم يعرف اسمها الجديد بعد, تستهدف صناع محتوى الفيديو المميز في يوتيوب، وستأتي مترافقة مع نظام "باي وول" الذي يمنع مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المحتوى دون دفع اشتراك.

ورغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حاسم حتى الآن, إلا أن نقاشات دارت بين صناع الموسيقى حول كيفية الحصول على أفضل فائدة مع استعمال نظام باي وول، وأحد هذه الخيارات هو جعل الموسيقى مجانية لفترة محددة من الزمن، ثم وضعها خلف نظام باي وول.

وأشارت التقارير التي نشرت في أبريل الماضي إلى أن يوتيوب يعمل على خدمة اشتراك جديدة لم يعلن عن اسمها تستهدف صناع المحتوى الأكثر شعبية وأصحاب أكبر عدد من المتابعين على يوتيوب، وستوفر مقاطع فيديو خالية من الإعلانات تتيح للمشتركين حفظ ملفات الفيديو لمشاهدتها بدون اتصال بالإنترنت إلى جانب إمكانية الوصول إلى محتوى مميز موجود خلف نظام باي وول.

 

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