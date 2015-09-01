المجر تهدد بإعادة لاجئين لبلادهم

لاجئون بعد وصولهم محطة للقطارات بفيينا قادمين من بودابست (غيتي)

أعلنت المجر أنها ستسجل جميع اللاجئين الذين يأتون إليها وتعيد بعضا منهم لأسباب اقتصادية إلى البلد الذي دخلوا منه، بعد منعها المئات منهم من دخول محطة للسكك الحديدية شرقي بودابست للسفر إلى النمسا وألمانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيغاروتو للصحفيين "نخطط لتسجيل جميع المهاجرين بغض النظر عن حقيقة أن المجر ليست أول بلد يدخلونه".

وأضاف "نتيجة التسجيل إذا كانت إيجابية فيمكن للاجئ أن يبقى، لكن إذا لم تكن إيجابية فلا يمكننا أن نوفر مأوى للمهاجرين الذين يأتون إلينا لأسباب اقتصادية، ولا يمكننا تحمل هذا العبء، ولذلك سوف تتم إعادتهم إلى البلد الذي جاؤوا منه".

وأكد زيغاروتو أن بلاده لا تؤيد نظام توزيع "المهاجرين" الذي وصفه بأنه يشجع الوافدين والمهربين.

وكانت السلطات المجرية قد منعت مئات اللاجئين من دخول محطة للسكك الحديدية شرقي بودابست للسفر إلى النمسا وألمانيا.

واحتج عشرات اللاجئين على هذا الإجراء، وأكدوا أنهم منعوا من السفر رغم أنهم يحملون تذاكر للسفر بالقطار، بينما افترش آخرون الأرض أمام المحطة في انتظار السماح لهم بالدخول ومواصلة رحلتهم..

وكانت الشرطة النمساوية قد أكدت وصول ثلاثة آلاف وستمئة وخمسين لاجئا إلى العاصمة فيينا على متن قطارات قادمة من المجر، حيث سمحت السلطات المجرية أمس لآلاف اللاجئين ممن لا يحملون وثائق بالسفر إلى النمسا وألمانيا، وهما الوجهتان المفضلتان للكثير منهم، بعد منعهم طوال الأيام الماضية.

من جهتها أكدت الشرطة الألمانية في وقت سابق وصول نحو أربعمئة لاجئ بقطار قادم من المجر عبر النمسا، كما وصل في وقت لاحق قطاران يحملان بضع مئات من اللاجئين معظمهم سوريون.