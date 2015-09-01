البث الحي
منوعات

الكويت تتهم 26 بالتخابر مع إيران وحزب الله

1/9/2015

الكويت تتهم 26 بالتخابر مع إيران وحزب الله- أرشيفية – أ ف ب

أعلنت النيابة العامة في الكويت أنها وجهت لـ24 شخصا "تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت".

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت، بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها"

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا، ويوجد ثلاثة منهم في حالة فرار.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 آب/أغسطس الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. وشملت المضبوطات 19 ألف كلغ ذخيرة و144 كلغ متفجرات و68 قطعة من الأسلحة، و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.

 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)