الكويت تتهم 26 بالتخابر مع إيران وحزب الله- أرشيفية – أ ف ب

أعلنت النيابة العامة في الكويت أنها وجهت لـ24 شخصا "تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت".

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت، بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها"

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا، ويوجد ثلاثة منهم في حالة فرار.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 آب/أغسطس الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. وشملت المضبوطات 19 ألف كلغ ذخيرة و144 كلغ متفجرات و68 قطعة من الأسلحة، و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.