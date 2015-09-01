الريال يحمل فشل انتقال "دي خيا" لمانشستر يونايتد

الحارس الإسباني دي خيا – غيتي

أعلن ريال مدريد الإسباني عن فشل انتقال "دي خيا " حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي محملا الأخير فشل الصفقة وأنه تأخر في إرسال وثائق اللاعب، وكذلك فشل انتقال كيلور نافاس حارس النادي الملكي والمنتخب الكوستاريكي إلى يونايتد.

وقال النادي في بيان له على الإنترنت :" إن النادي الإنجليزي تأخر في إرسال وثائق اللاعب ، مؤكدا أنه فعل كل ما هو ضروري لإتمام الصفقة".

وأوضح النادي الملكي ، أن الاتفاق مع مانشستر يونايتد كان سريعا ، لكن المفاوضات بشأن كيلور نافاس استغرقت وقتا أطول حتى تم الاتفاق النهائي بين النادي الإنجليزي.

ورغم التأخير ، قرر ريال مدريد إرسال الوثائق إلى رابطة كرة القدم الإسبانية المحترفة، وتحدث عن "احتمال الرجوع إلى القضاء الإداري لحل خلاف" يتعلق بانتقال دي خيا.

ومنذ بداية سوق الانتقالات الشتوية ، أعلن الريال عن رغبته بضم دي خيا حارس مانشستر يونايتد بداية من الموسم الحالي إلا أن الصفقة تعثرت بين الناديين ، ويمكن للنادي الملكي التعاقد مع دي خيا نهاية الموسم الحالي لأنه سيكون حرا في يونيو القادم عقب انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.