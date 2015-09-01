الاقتصاد الصيني يهبط بسعر النفط في آسيا

البنك المركزي الصيني (رويترز)

سجلت أسعار النفط تراجعاً في أسواق آسيا، اليوم الثلاثاء، متأثرة بأرقام للحكومة الصينية تشير إلى انخفاض النشاط في الصناعات التحويلية في ثاني اقتصاد في العالم.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف تسليم تشرين الاول/اكتوبر 1.50 دولار ليصل إلى 47.70 دولاراً.

أما برميل البرنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الاوروبي تسليم تشرين الاول/اكتوبر فقد تراجع 1.46 دولار إلى 52.69 دولاراً.

جاء هذا التراجع بعد نشر مؤشر النشاطات التحويلية في الصين الذي يشير إلى انكماش واضح في هذا القطاع في آب/اغسطس في الصين الدولة الأولى المستهلكة للطاقة في العالم، وهو ما قد يشكل إشارة إضافية إلى التباطؤ المستمر للاقتصاد الصيني.

وحسب الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات، بلغ مؤشر الصناعات التحويلية 49.7 نقطة في آب/اغسطس وهو ادنى مستوى منذ آب/اغسطس 2012، مقابل 50 في تموز/يوليو.

ويدل تجاوز المؤشر الـ 50 نقطة عن انتعاش هذا القطاع، بينما يشير تراجعه الى اقل من هذا المستوى الى انكماش.

وقالت المجموعة الاميركية العملاقة "سيتي جروب" في مذكرة تحليلية إن الصين باتت توجه أسعار المواد الأولية بما في ذلك النفط, بشكل غير مسبوق.

وأضافت أنها تدفعها إلى الانخفاض ونتوقع أن تواصل الصين في الأشهر المقبلة ممارسة الضغط باتجاه الانخفاض لأسعار المواد الاولية.

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير الاثنين خلافاً للتوقعات في نهاية آب/اغسطس بعد معلومات عن احتمال أن تبحث منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في مسألة الاسعار مع الدول المنتجة الاخرى.

وربح برميل النفط الخفيف 3.98 دولارات ليبلغ سعره 49.20 دولارا في نيويورك، ما سمح له بتحقيق ارتفاع بلغت نسبته 27.46% خلال ثلاث جلسات.

أما برميل برنت فقد ربح 4.10 دولارا الى 54.15 دولاراً، بزيادة 25.52% خلال ثلاث جلسات.