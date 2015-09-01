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الأهلي المصري يضم أحمد حجازي لمدة 5 سنوات

1/9/2015

اللاعب المصري أحمد حجازي – أرشيف

نجح الأهلي المصري في الحصول على خدمات أحمد حجازي لاعب منتخب مصر و فيورنتينا الإيطالي بعد توقيعه على عقود انضمامه بداية من الموسم الحالي ولمدة خمس سنوات قادمة.

واجتاز لاعب الفيولا السابق الكشف الطبي اليوم الثلاثاء الذي خضع له تحت إشراف  طبيب النادي الأهلي أحمد عبدالعزيز.

وقد وصل حجازي إلى القاهرة اليوم بعد أن أنهى  بشكل ودي عقده مع فيورنتينا الإيطالي لإنهاء إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء وكذلك انضمامه الى معسكر المنتخب المصري . فيورنتينا  

وكان الأهلي المصري  قد دعم  مؤخرا مركز قلب الدفاع  بالتعاقد مع رامي ربيعة من سبورتينج لشبونة البرتغالي ، ليلحق به حجازي  بعد  أن أنهى  نادي القرن النادي الأهلي عدة صفقات وصفت بالسوبر لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد خاصة بعد خسارته للقب بطولة الدوري لعام 2014 .

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