أسعار النفط تتراجع لأكثر من 4% بعد بيانات صينية

حقل نفط قبالة سواحل ليبيا – رويترز

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تراجعا حادا بسبب انكماش القطاع الصناعي الصيني بعدما أظهرت بيانات رسمية صينية ، وذلك بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات.

وقد نزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني من 50.0 في يوليو إلى 49.7 في أغسطس ، وهو ما عزز المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساعدت هذه الأرقام إلى خفض أسعار النفط بعد مكاسب كبيرة لثلاثة أيام.

بينما قال متعاملون إن المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح بعد صعود كل من خام برنت والخام الأمريكي إلى أكثر من8% أمس الاثنين.

ونزل خام برنت من 2.53 إلى 51.62 دولارا للبرميل بينما سجل الخام حوالي 51.90 دولار.

وقد شهد برنت أمس الاثنين ارتفاعا بنحو 4.10 دولار بما يعادل 8.2 % مواصلا موجة صعود من أدنى مستوى في ست أعوام ونصف مسجلا 42 دولارا للبرميل.

وهبط الخام الأمريكي من 2.10 إلى 47.10 دولارا للبرميل