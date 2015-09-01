آخر قائمة غداء "مينيو"على "تايتانيك" تقدر بـ 70 ألف دولار

صورة مرسومة للسفينة المنكوبة تايتانك

بعد مرور أكثر من قرن على تناول مسافري الدرجة الأولى على متن "تايتانيك" آخر وجبة لهم، تباع قائمة غداء الباخرة المنكوبة في مزاد على الإنترنت مع توقعات بتحقيقها نحو 70 ألف دولار.

وستباع قائمة الغداء بتاريخ 30 سبتمبر ايلول على موقع مزادات "إنفاليوبل" على الإنترنت إلى جانب رسالة كتبها أحد المسافرين الناجين وتذكرة لمقعد الوزن بالحمام التركي بالباخرة والذي كان يستخدم لوزن الأشخاص.

وقال سمسار المخطوطات، ديفيد لونهيرز، مالك شركة "لايون هارت اوتوغرافس" التي تقيم المزاد إنه من المعروف أنه لا توجد سوى قائمتين للطعام أو ثلاثة فقط من قوائم السفينة، وقدر قيمة بيعها بين 50 و70 ألف دولار.

وتعود ملكية القطع المعروضة جميعها للمسافرين الذين نجوا من غرق" تايتانيك" على متن قارب النجاة 1.

وأضاف لونهيرز أن قائمة الطعام أنقذها مسافر الدرجة الأولى، ابراهام لينكولن سالومون، وهي موقعة من الخلف باسم|، ايزاك جيرالد فاروينتال، وهو مسافر من نيويورك تناول على الأغلب الغداء مع سالومون ذلك اليوم.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء يصادف ذكرى مرور 30 عاماً على انتشال حطام السفينة -التي كان يعتقد انها غير قابلة للغرق- من قاع المحيط بواسطة فريق من الباحثين.

وقد غرقت في المحيط الأطلسي في 15 ابريل نيسان 1912 بعد ان اصطدمت بجبل جليدي أثناء رحلتها من ساوث هامبتون في انجلترا إلى نيويورك.