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وفاة عصام دربالة بسجن العقرب في مصر

9/8/2015

الدكتور عصام دربالة
 

أعلنت الجماعة الاسلامية في مصر عبر بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وفاة الدكتور "عصام دربالة" رئيس مجلس شوري الجماعة في أحد السجون المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت دربالة في مايو الماضي بأحد محافظات الصعيد وقامت بإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة، الذي يشتهر بسوء أوضاع الاحتجاز، وانعدام الرعاية الصحية، ويشهد العديد من وقائع التعذيب  للمعتقلين، بحسب تقارير حقوقية.

ويعد دربالة ثاني قيادات الجماعة الإسلامية الذين لقوا حتفهم داخل السجون المصرية خلال أقل من 10 أيام، بعد وفاة الشيخ عزت السلاموني داخل سجن ليمان طرة في الأول من أغسطس الجاري.

وشهدت السجون المصرية عدة حالات وفاة لمعتقلين خلال الأسابيع الماضية نتيجة الإهمال الطبي، كان آخرهم "عصام حامد" الذي توفي بسجن وادي النطرون، و"أحمد غزلان" بسجن الأبعادية، وحالات عديدة أخرى.

ورصد تقرير "كشف حساب" الصادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقتل 97 معتقلاً بسبب الإهمال الطبي خلال عام من حكم السيسي لمصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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