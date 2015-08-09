وزير الخارجية البريطاني: المهاجرون الأفارقة خطر على المجتمع

وزير الخارجية البريطاني – الفرنسية

قال وزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" اليوم (الأحد) إن المهاجرين من أفريقيا يهددون مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الاتحاد لا يستطيع استقبال الملايين الذين يبحثون عن حياة جديدة.

وأدلى "هاموند" بهذه التصريحات خلال زيارة لسنغافورة وتحدث عن محاولات الفارين من الاضطرابات في الشرق الأوسط وأفريقيا الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يسعى بعضهم للوصول إلى بريطانيا عن طريق نفق قناة المانش (يوروتانل) من فرنسا.

وأضاف: يجب أن نتمكن من حل هذه المشكلة في نهاية المطاف من خلال تمكننا من إعادة من ليس لهم حق اللجوء إلى بلدانهم الأصلية" مضيفاً أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في أن المهاجرين "يثقون بشدة" في أنهم لن يعادوا إلى بلدانهم أبداً.

وأشار "هاموند" إلى أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن أوروبا لا تستطيع حماية نفسها والحفاظ على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي بها إذا كان عليها استيعاب ملايين المهاجرين من أفريقيا".