من القدس.. مبادرة "حاسوب" للنهوض بالمجتمع تقنيا

"حاسوب" هي مبادرة اجتماعية أطلقها مجموعة من الشباب الفلسطيني في مدينة القدس، تهدف إلى النهوض بالمجتمع الفلسطيني تقنيا.

ويقول مؤسس المبادرة حسن أبو شعلة، إن الداخل الفلسطيني يوجد به طاقات رياضية وتكنولوجية كبيرة، لكن ينقصها الأطر التي تساعد في تطوير تلك الطاقات.

وأضاف أبو شعلة أن أغلب الشباب المؤسس لهذه المبادرة عملوا في مجال التكنولوجيا في أماكن عديدة، لكن تواجههم مشكلة نقص المحال التي تعمل في هذا المجال.

بدأت المبادرة بمجموعة من الشباب المتطوعين الذين كانوا يجتمعون أسبوعيا لمناقشة ودراسة آخر التطورات في عالم التكنولوجيا، وشهدت هذه الاجتماعات إقبالا كبيرا.

تبع هذه الاجتماعات تنظيم لقاءات جماهيرية شهرية لتحقيق هدفين، أن تكون خذخ اللقاءات بمثابة منصة للمبادرين العرب خاصة شريحة الشباب، وتعريف المجتمع بمثل هذه الموضوعات، وأن هناك في عالمنا العربي طاقات من هذا النوع ولكن ينقصها تسليط الضوء عليها.

وقالت مروة شلبي، إحدى أعضاء فريق حاسوب, إن أحد أكبر مشروعات المبادرة هو المعرض التكنولوجي للعائلات لتبسيط التقنيات المعقدة لهم، وقد شارك في هذه المعرض أكثر من 50 عضوا بحاسوب بتكلفة بلغت 15 ألف دولار.

وأشارت مروة إلى أن المعرض أخذ صبغة عربية في كل مظاهره، ابتداء بالمبادرين مرورا بالشباب والشركات الناشئة في هذا المجال، وكان ذلك مهما بالنسبة لهم.