منظمة حقوقية: السلطات المصرية قتلت 23 شخصاً خلال أسبوع

جثث مواطنين من محافظة الفيوم اتهمت الداخلية بتصفيتهم ـ أرشيف

قالت منظمة هيومان رايتس مونيتور, إن السلطات المصرية قتلت 23 شخصاً خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري, إما بالتصفية الجسدية المباشرة, أوالقتل خارج إطار القانون، أو بالتعذيب والإهمال الطبي للمعتقلين في السجون.

ووثقت المنظمة, ومقرها لندن, قتل الجيش لـ 3 أشقاء أول أغسطس الجاري أثناء تواجدهم داخل مزرعتهم الخاصة، بمنطقة "الأحراش" بمدينة رفح، وهم "أحمد سالم حسن الهواري" و"محمد سالم حسن الهواري" و"حسن سالم حسن الهواري" قتلا مباشرا بالرصاص الحي.

وبتاريخ 4 من أغسطس/آب قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو المصري منزلا في منطقة "أبو العراج" جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم سيدة تدعي "ختام دياب -25 سنة" وأطفال وهم "محمد عودة عبدالمنعم – 9 سنوات" و "عودة محسن – 6 سنوات" و الطفلة "هدى فؤاد – 8 أشهر" والطفلة "حنين حسن عواد " والطفل "منصور جمعة محسن -12 سنة" بالإضافة إلى مقتل المواطن "حسن عواد".

كما وثقت المنظمة بتاريخ 6 من أغسطس/آب الجاري قصف طائرات حربية منزلاً في منطقة "المهدية" جنوب مدينة رفح ما أسفر عن مقتل طفلين ورجل مسن هما "محمد منصور أبوهولي" و "إيمان منصور أبو هولي" والمواطن "أحمد حمَاد المنيعي".

وبتاريخ 7 من أغسطس/آب توفي"محمود حنفي محمود علي – 59 عامًا" داخل قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي، وفي 4 من أغسطس/آب توفي المعتقل "مرجان مصطفى سالم – 53 عامًا" داخل سجن العقرب، بعد تدهور حالته الصحية, وتوفي المعتقل "أحمد حسين عوض غزلان – 52عامًا"، بتاريخ 1 من أغسطس/آب داخل مستشفى سجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات بالمستشفى، وتعنت إدارة السجن في نقله لمستشفى خارجي مجهز.

كما توفي معتقل آخر يدعى "عزت حسين محمد السلاموني – 57 عامًا" داخل سجن ليمان طرة، بسبب الإهمال الطبي, وتوفي المعتقل "رمضان عبدالعزيز إبراهيم بدوي – 46 عامًا" داخل سجن الأمن المركزي في الجبل الغربي في سوهاج.

وفي محافظة الفيوم قامت الأجهزة الأمنية المصرية بتصفية 5 مواطنين في قرية السلين بعد التعدي عليهم بالضرب المبرح والتعذيب داخل شقة لمدة جاوزت الساعات الثلاث، حيث تم حملهم داخل عربة ترحيلات، وفي الطريق لترحيلهم إلى المكان المقرر احتجازهم به، قامت القوة الأمنية بتصفية 5 منهم بدمٍ بارد في إحدى مزارع القرية, وهم "عبدالسلام عطية حتيتة – 40 عامًا – متزوج ويعول 4 أبناء- مُعلم" و"عبدالعزيز حيبة – 43 عامًا – متزوج – مُعلم" و"عبدالناصر علواني – 41 عامًا – متزوج – معلم" وكذلك "ربيع مراد – 39 عامًا – متزوج – مدير مالي" وأيضًا "أيمن صلاح – 38 عامًا – متزوج – مُعلم".