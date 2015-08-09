مقدمة برامج ترحب باللاجئين وتثير جدلا في ألمانيا

مقدمة البرامج الألمانية أنجا راسشكه

أثارت مقدمة برامج تلفزيونية تحظى بشعبية في ألمانيا جدلا واسعاً حول مسالة تدفق اللاجئين إلى ألمانيا من خلال دعوتها، في وقت ذروة مشاهدة الألمان، إلى الوقوف في وجه العنصريين الذين يحرضون على العنف ضد القادمين الجدد.

وقالت "أنجا راسشكه" ضمن تعليقها، في برنامج على قناة إيه آر دي "هؤلاء الذين يتلفظون بالكراهية يتعين عليهم إدراك أن هذا المجتمع لن يتسامح معها بعد ذلك" في إشارة إلى الهجمات عبر الإنترنت على السياسة الألمانية المتعلقة باللاجئين.

وكانت ألمانيا قد شهدت موجة من الهجمات بالحرق على عدد من نزل اللاجئين، وكان هناك أكثر من 20 الف تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما أيدها الكثير فقد انتقدها البعض.

ويتوقع أن يصل 450 ألفا من اللاجئين، الفارين من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إلى ألمانيا هذا العام ، بينما كان عددهم 200 ألفا في العام 2014، ما يجبر السلطات والمنظمات الطوعية على تدشين جهد إنساني واسع النطاق لإطعامهم وإيوائهم.