مستوطنون يضرمون النار في مراع جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مراعي في نابلس ـ أرشيف

أضرم مستوطنون النار، ظهر اليوم (الأحد) في أراض رعوية في قرية "بورين" جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب مسؤول محلي.

وقال عضو مجلس القروي في بورين "وليد عيد" إن عددا من المستوطنين القادمين من مستوطنة (عروساه) تسللوا لأراض بالمنطقة الشرقية من القرية، وأشعلوا النار فيها، ما أدى لاحتراق أكثر من عشرة آلاف متر من الأراضي الرعوية.

وذكر "عيد" أن المستوطنين انسحبوا من المكان، فيما حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والدفاع المدني خلال محاولتهم إخماد الحريق، ما تسبب باتساع رقعة الحريق، وإصابة عدد منهم بحالات اختنناق، تم علاجهم ميدانيا.

وتعاني قرية بورين من اعتداءات متواصلة من المستوطنين القاطنين في المستوطنات الثلاث المحيطة بها، وهي: "يتسهار" و"براخا" و"عروساه" وعدد من البؤر الاستيطانية الأخرى، فيما تصادر مساحات واسعة منها لصالح تلك المستوطنات، كما يمنع أصحاب الأراضي القريبة من المستوطنات من الوصول إليها واستصلاحها، بحسب مجلس قروي بورين.