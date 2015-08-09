مؤشرات حول تزايد أحلام الهجرة لدى الشباب العربي

ناقشت حلقة برنامج "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر قضية تزايد أحلام الهجرة لدى الشباب في الوطن العربي، واستعرضت تجارب عدد من الشباب الذين تمكنوا من تحقيق حلمهم.

وأرجع الدكتور "أشرف أبو السعود" أستاذ علم الاجتماع، السبب الرئيسي في رغبة الشباب العربي في الهجرة إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى، محذرا في الوقت نفسه من محاولات الهجرة غير الشرعية، التي قد تكلف المهاجر حياته.

وتطرق "أبو السعود" إلى هجرة العقول العربية إلى الخارج، مستشهدا بتجربة الدكتور أحمد زويل، الذي فصل من جامعة الإسكندرية، ليصبح واحدا من أبرز العلماء في العالم.

وانتقد "أبو السعود" عدم إعطاء الأولوية للعلماء في الدول العربية، وإبراز لاعبي الكرة والفنانين بدلا منهم، مؤكدا أن ذلك يساهم بشكل كبير في هجرة العلماء للحصول على التقدير الذي يبحثون عنه.

وعرض الشاب المصري "مهند" تجربته في محاولة الهجرة إلى الخارج، مؤكدا أن جواز السفر المصري يمثل مشكلة، بعد أن رفض طلبه للسفر إلى الولايات المتحدة وأستراليا، بسبب اضطراب الأوضاع في مصر.

وأكد مهند أن معظم شباب الدول العربية أصبحوا يبحثون عن هجرة أو لجوء سياسي أو إنساني، نتيجة تدهور الاوضاع الأمنية والسياسية في بلادهم، وهو ما يدل على رغبة كبيرة في الهرب، حسب قوله.