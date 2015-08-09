لافروف: يجب على أمريكا التعاون مع الأسد لمحاربة تنظيم الدولة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ـ رويترز

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" إنه يجب أن تتعاون الولايات المتحدة مع الرئيس السوري "بشار الأسد" في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تحالفا دوليا يضم جميع من يمثل لهم "الجهاديون" عدوا مشتركا.

وفي تصريحات للتلفزيون الحكومي الروسي نشرتها الخارجية الروسية اليوم (الأحد) تحدث لافروف عن اجتماعين مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وسط الاتصالات الدبلوماسية المكثفة عالية المستوى في الآونة الاخيرة بشأن سوريا ومحاربة من وصفهم بالـ "الجهاديين السنة".

وقال لافروف "يرفض شركاؤنا الأمريكيون وبعض دول المنطقة بإصرار الاعتراف بالأسد بوصفه شريكا وهو أمر غريب إلى حد ما".

وقال "كان الأسد شريكا شرعيا كاملا في تدمير الأسلحة الكيماوية لكنه ليس كذلك إلى حد ما في محاربة الإرهاب" وذلك في إشارة إلى اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية الذي توسطت فيه موسكو وواشنطن في مراحل سابقة من الصراع.

ومن المقرر أن يبحث "لافروف" الوضع في سوريا والحرب على تنظيم الدولة الاسلامية مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو يوم الثلاثاء القادم, وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف سيبحث "التنسيق بشكل أكبر فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية".

وقال "لافروف" إنه أبلغ "كيري" بأن ثمة مخاطر كبرى أن تصيب الضربات الجوية في سوريا أهدافا خاطئة ما يفاقم الصراع, وأضاف: إن التحالف الذي تقترحه روسيا "سيضم جميع الذين يقاتلون على الأرض بالفعل" ممن يعارضون الدولة الاسلامية, وذكر بالإسم الجيشين السوري والعراقي "والقطاع من المعارضة المسلحة الذي يمثل السوريين".

وقال لافروف "بدلا من تصفية الحسابات بين بعضها البعض يتعين في بادئ الأمر التعامل مع الخطر المشترك ثم السعي عندئذ للاتفاق على كيفية العيش في بلادها".