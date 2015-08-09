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طالبان تتبنى مقتل 29 شخصاً في هجوم انتحاري بأفغانستان

9/8/2015

 

آثار التفجير الانتحاري – الأناضول

ارتفع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم (الأحد) شمالي أفغانستان، إلى 29 شخصًا, وذكر قائمقام خان أباد "حياة الله أميري" في تصريح صحفي، أن بين القتلى 4 مدنيين، مشيرا إلى إصابة 19 شخصًا بجراح بينهم مدنيون، بينما قال كبير أطباء مستشفى قندوز الحكومي، إن 7 من المصابين بحالة خطرة.

وكان المتحدث باسم مديرية أمن قندوز "سعيد سيرفير حسين" قال إن انتحاريًا فجر نفسه اليوم الأحد، وسط تجمع لرجال من الشرطة المدنية، في منطقة خان آباد بولاية قندوز، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع فيما كانت قوات الأمن تحضّر لعملية ضد طالبان.

من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد" تبني الحركة للهجوم، مدعيًا مقتل 31 شخصًا بينهم 7 من قادة الشرطة المدنية، وجرح 26 من عناصر الأمن.

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