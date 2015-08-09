العبادي يعلن إلغاء مناصب وتقليص نفقات لمواجهة الاحتجاجات

حيدر العبادي

أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الأحد عن إصلاحات جديدة تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.

وتشمل إصلاحات العبادي "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا" و"تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات (الحرس) لكل المسؤولين في الدولة" و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا (…) تتشكل من المختصين".

كما تتضمن القرارات "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (…)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

وتأتي هذه الاصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان، بعدما دعا آية الله علي سيستاني إلى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".

وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والإداري ونقص الخدمات الاساسية وخصوصا الكهرباء.

وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات، وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.

ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية، برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003.